İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest ile Sheffield United karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Nottingham Forest 2-1'lik skorla kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Taiwo Awoniyi ve 90. dakikada Chris Wood attı. Sheffield United'ın tek golü 48. dakikada Gustavo Hamer'den geldi.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Sheffield United 2 hafta sonunda puansız kaldı.
Nottingham Forest, gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Sheffield United, sahasında Manchester City ile karşılaşacak.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Taiwo Awoniyi ve 90. dakikada Chris Wood attı. Sheffield United'ın tek golü 48. dakikada Gustavo Hamer'den geldi.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest, ligdeki ilk 3 puanını aldı. Sheffield United 2 hafta sonunda puansız kaldı.
Nottingham Forest, gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Sheffield United, sahasında Manchester City ile karşılaşacak.