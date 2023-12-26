İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest deplasmanda konuk olduğı Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.



Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 45+1, 53 ve 60. dakikalarda Chris Wood, Newcastle United'ın tek golünü ise 23. dakikada Alexander Isak penaltıdan kaydetti.



Nottingham Forest aldığı bu galibiyetle puanını 17'ye çıkarırken, Newcastle United ise 29 puanda kaldı.



Nottingham Forest bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester United'ı ağırlarken, Newcastle United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.





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