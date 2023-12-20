Nottingham Forest'ta Nuno Santo dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Nottingham Forest'ta Nuno Santo dönemi
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20 Aralık 2023 13:00
Son güncelleme 20 Aralık 2023 13:41
İngiltere Premier Lig'de, 17. sırada bulunan ve Steve Cooper ile yollarını ayıran Nottingham Forest yeni hocasını açıkladı.

Nottingham Forest son olarak Al-Ittihad'ın teknik direktörlüğünü yapan Portekizli deneyimli hoca Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Nuno Espirito Santo ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Wolverhampton ve Tottenham'ın da teknik direktörlüğünü yapmış Nuno Espirito Santo, Nottingham Forest ile 3. kez bir Premier Lig takımının başına geçmiş oldu.

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