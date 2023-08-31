Premier Lig ekibi Nottingham Forest, yeni sol bekini Arsenal'de buldu.



Sky Sport'un haberine göre; Nottingam, 23 yaşındaki Portekizli sol bek Nuno Tavares'in kiralanması konusunda Arsenal ile anlaşmaya vardı.



Bir süredir görüşmelerini sürdüren Nottingham'ın Tavares'i 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.



Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunacağı ifade edildi.



SEZON RAKAMLARI



Geçtiğimiz sezon Arsenal'den Marsilya'ya kiralanan Tavares 39 karşılaşmaya çıkarken 6 gollük performans sergilemişti. Genç oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



