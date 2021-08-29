Nottingham Forest, Güven Yalçın'ı istiyor!

Beşiktaş geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İtalya'dan Lecce'ye kiraladığı yıldızı Güven Yalçın'a talip çıktı..
İngiltere Championship takımlarından Nottingham Forest milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde forvet arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinin transferde ısrarcı olduğu yazıldı.
İngiltere Championship takımlarından Nottingham Forest milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde forvet arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinin transferde ısrarcı olduğu yazıldı.