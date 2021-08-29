Nottingham Forest, Güven Yalçın'ı istiyor!

Nottingham Forest, Beşiktaş'tan Güven Yalçın'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Nottingham Forest, Güven Yalçın'ı istiyor!
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29 Ağustos 2021 09:59
Beşiktaş geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İtalya'dan Lecce'ye kiraladığı yıldızı Güven Yalçın'a talip çıktı..

İngiltere Championship takımlarından Nottingham Forest milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde forvet arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinin transferde ısrarcı olduğu yazıldı.

 


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