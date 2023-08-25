Nottingham Forest'a Chelsea'den transfer

Chelsea devre arasında satın aldığı Andrey Santos'u, Nottingham Forest'a kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Nottingham Forest'a Chelsea'den transfer
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25 Ağustos 2023 16:40
Nottingham Forest, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı 6 numara Andrey Santos'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncunun herhangi bir satın alma opsiyonunun olmadığı açıklandı.

49 MAÇA ÇIKTI

Kariyeri boyunca 49 resmi maça çıkan Andrey Santos bu karşılaşmalarda 9 gollük katkı sağladı.

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