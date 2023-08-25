Nottingham Forest'a Chelsea'den transfer

Nottingham Forest, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı 6 numara Andrey Santos'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Yapılan açıklamada oyuncunun herhangi bir satın alma opsiyonunun olmadığı açıklandı.



49 MAÇA ÇIKTI



Kariyeri boyunca 49 resmi maça çıkan Andrey Santos bu karşılaşmalarda 9 gollük katkı sağladı.



