Nottingham Forest'a 35 milyon euro'ya orta saha

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen orta saha Ibrahim Sangare'yi renklerine bağladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Sangare için 35 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
25 yaşındaki Sangare, geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 45 maçta 8 gol 3 asist kaydetmişti.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Sangare için 35 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
25 yaşındaki Sangare, geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 45 maçta 8 gol 3 asist kaydetmişti.