Nottingham Forest'a 35 milyon euro'ya orta saha

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, PSV'den Ibrahim Sangare'yi renklerine bağladı.

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Nottingham Forest'a 35 milyon euro'ya orta saha
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02 Eylül 2023 02:28
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen orta saha Ibrahim Sangare'yi renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Sangare için 35 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

25 yaşındaki Sangare, geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 45 maçta 8 gol 3 asist kaydetmişti.

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