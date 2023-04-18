Notre Dame'ın eski koçu Brey, Hawks bünyesine katılıyor

Notre Dame Üniversitesi'nin eski başantrenörü Mike Brey'in, Atlanta Hawks'ın koçluk kadrosuna katılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Notre Dame'ın eski koçu Brey, Hawks bünyesine katılıyor
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18 Nisan 2023 15:07
Notre Dame Üniversitesi'nin eski başantrenörü Mike Brey'in, Atlanta Hawks'ın koçluk kadrosuna katılacağı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Notre Dame'ın eski erkek takımı basketbol koçu Brey'in önümüzdeki sezon Hawks'ta koç Quin Snyder'ın kadrosuna katılacağını söyledi.

Wojnarowski, belirli bir rolün kesinleşmediğini ve bu sezon sonuna kadar belirlenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Snyder ile 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Brey, South Bend'de geçirdiği 23 yılın ardından geçtiğimiz sezonun sonunda Notre Dame'ın koçluğundan istifa etmişti. Fighting Irish ile 483-280'lik bir seri yakalamış olan Brey, takımı 13 kez NCAA turnuvasına çıkarmıştı.

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