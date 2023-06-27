Noterler bugün açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü 27 haziran noterler açık mı?

2023 Kurban Bayramı, 9 günlük resmî bir tatil ile kutlanıyor. Noterde işi olan vatandaşlar arife günü (27 Haziran) ve bayram boyunca noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte, Kurban Bayramı boyunca noterlerin çalışma durumu ve güncel mesai saatleri... ARİFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı için ilan edilen resmî tatil devlet dairelerini de kapsadığı için 26 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında noterler açık olmayacak. Ancak nöbetçi noterler çalışmaya devam edecek. 2023 NOTER GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi çalışmaya saat 09.00 itibarıyla başlar ve 17.00'de kapatır. İş yoğunluğuna göre öğle tatili 12.00-13.00 veya 12.30-13.30 arası değişebilir. NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?
Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.
Kurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023
Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
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