Noterler açık mı? 30 Ağustos 2023

Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı'nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı resmi tatili bu yıl çarşamba gününe denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü noterler kapalı olacaklar. Bu nedenle salı günü mesai bitimine kadar noterlerde işlemlerini halletmeyen kişiler bir sonraki işlem günü olan perşembe gününü beklemek zorunda olacaklar.Noterlerin yanı sıra bankalar, PTT'ler, kargolar daha kapalı olacaklar. Eczaneler nöbetçi usulü çalışacak, hastaneler ise acil bölümlerinde ve aşı bölümlerinde hizmet verecekler. Nöbetçi noter uygulaması resmi tatillerde yer almadığı için 30 Ağustos'ta noterlerde işlem gerçekleştirilemeyecek.Türk milletinin bağımsızlık ve ulusal birliğe olan vurgusunu, tarihi zaferin anlamını ve milli değerleri kutlama fırsatı yaratan 30 Ağustos her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 30 Ağustos günü çalışma hayatı, okullar ve çeşitli kurumlar tatil olacak.Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.