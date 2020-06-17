Noter açılış saatleri, noter kaçta açılıyor?

Noter açılış saatleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan. Noter açılış saatlerinin yanı sıra noter kaçta açılıyor öğrenmek isteyenler birbirlerine soruyor veya aramalarını yapıyorlar. Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.

17 Haziran 2020 08:56
Noter açılış saatleri, noter kaçta açılıyor?
Noter çalışma saatleri, noterler kaçta açılır kaçta kapanr bilgileri her zaman aranan bilgiler olarak göze çarpıyor. Araması yapılan bu bilgiler ışığında noter nedir, noter ne iş yapar sorusu da cevabını beklemektedir. Tapu, alım satım, onay ve protesto göndermek için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hafta içi ve hafta sonu çalışma günleri-saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan yurttaşların araştırdığı başlıklardan biri durumunda.
Noterler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevabı için doğru adrestesiniz!

NOTER KAÇTA AÇILIYOR? NOTER SAAT KAÇTA ÇALIŞIYOR

Noterler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

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NOTER ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında noterler işlem kabul etmiyor.

NOTER NEDİR?

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

NOTER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.



RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde vatandaşlara hizmet vermiyor.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? NÖBETÇİ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Devlet daireleri arasında bulunan noterler eski düzenlerinde Cumartesi ve Pazar günü hizmet vermezken, 6 Nisan 2019 yılında getirilen Nöbetçi Noter uygulamasıyla birlikte Türkiye Noterler Birliğinin belirlediği noterler hafta sonları da hizmet vermeye başladı.

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