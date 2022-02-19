Premier Lig'de 25. hafta mücadelesinde Jürgen Klopp'ün takımı Liverpool ile Dean Smith'in çalıştırdığı Norwich City kozlarını paylaştı.Anfield'da oynanan karşılaşmada Liverpool 3-1 kazandı. 48. dakikada Milot Rashica'nın golüyle geriye düşen Liverpool, 64'te Sadio Mane ile beraberliği yakaladı. Muhammed Salah 67'da takımını öne geçirdi. Salah'ın golünde asisti kaleci Alisson Becker yaptı. Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150. golünü attıLiverpool'un yeni transferi Luis Diaz, 81. dakikada skoru belirleyen isim oldu ve yeni takımında ilk kez ağları sarstıAlınan bu sonucun ardından Liverpool, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak 57 puana yükseldi. Norwich City ise 17 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Liverpool sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Norwich City, Southampton deplasmanına gidecek.