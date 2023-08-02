Norwich'ten Rashica mesajı

Norwich City teknik direktörü David Wagner, Galatasaray'ın listesindei Milot Rashica'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Norwich'ten Rashica mesajı
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02 Ağustos 2023 11:10
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 11:11
Norwich City teknik direktörü David Wagner, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"RASHICA BİZİM OYUNCUMUZ"

Söylentilerin olduğunu belirten Wagner, "Rashica bizim oyuncumuz. Transfer döneminin neler getireceğini göreceğiz" dedi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, Kosovalı oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor.



MILOT RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.  

 
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