Norvel Pelle, üç takımın radarında!

G League'de forma giyen eski Brooklyn Nets pivotu Norvel Pelle'in, New York Knicks, Toronto Raptors ve Houston Rockets tarafından izlendiği iddia edildi.



Bu sezon yalnızca üç NBA maçında oynamış olan 28 yaşındaki pivot, yakın gelecekte bu sayıyı yükseltmek için daha fazla fırsata sahip olabilir.



New York Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre eski Nets ve Philadelphia 76ers oyuncusu, Knicks, Rockets ve Raptors ekiplerinden ilgi görüyor.



Canton Charge ekibinde G League'de oynamaya devam eden Pelle, bu yılın başlarında kısa bir süre için Nets'e katılmış ve maç başına 9.3 dakika sahada kalarak, 2.0 sayı, 2.3 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakalamıştı.



