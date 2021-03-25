Norveç'te Türkiye maçı öncesi Odegaard endişesi

Norveç Milli Takımı'nın yıldızlarından Martin Odegaard, Cebelitarık maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



Cumartesi günü rakibimiz olacak olan Norveç'in orta sahadaki maestrosu konumunda olan yıldız oyuncusu Odegaard, Cebelitarık maçının ilk yarısının son dakikalarında sakatlandı. Değişiklik işaret etti ancak ilk yarıyı tamamladı. Teknik heyetin kararının ardından oyundan alınan Odegaard 45 dakika görev yaptı.



Norveç teknik direktörü Solbakken maçın ardından yaptığı açıklamada Odegaard'ın sakatlığı ile ilgili, "Bileğinde burkulma olduğunu gördük ve ikinci yarıda risk almamak için oyundan çıkardık. Cumartesi günü sahada olacağına dair yüksek umutlarım var" sözlerini kullandı.



Odegaard devre arasında Real Madrid'den Arsenal'e transfer olmuş ve performansıyla form tutmaya başlamıştı.



