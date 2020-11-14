Norveç'te Kovid-19 krizi çıktı

Norveç Milli Takımı'nda koronavirüs nedeniyle kriz yaşanıyor. Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin testinin pozitif çıkması sonrası, Norveç Futbol Federasyonu'na tepkiler yükseldi.



Norveç Sağlık Müdürlüğü Direktörü Bjorn Guldvog, konu hakkında yorum yapmak istemedğini ancak federasyon isterse tavsiyelerde bulunabileceğini belirtti.



"BU ÇILGINLIK!"



Televizyon yorumcusu Jesper Mathisen, hazırlık maçında İsrail'le karşılaşacak olan Norveç için; "İki ülkedeki vakaları görünce, bu maçın ayarlanmasının ne kadar aptalca olduğunu görüyoruz. Oslo'da enfeksiyon hızla artarken, oyuncuları başka ülkelere uçurdular. Bu çılgınlık" dedi.



OMAR AÇIKLAMA YAPTI



Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çoğunuzun da bildiği gibi Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. İyi dilekler ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



HANGİ MAÇLARDA YOK?



Norveç'te 14 günü izole olarak geçirecek Omar, bu yüzden Aslan'ın Milli ara sonrası ligde oynayacağı Kayserispor ve Rizespor (d) maçlarında forma giyemeyecek. Cim Bom, diğer oyuncularının durumu hakkında da sık sık söz konusu ülke federasyonlarıyla temasını sürdürüyor.



