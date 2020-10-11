Norveç'te Haaland ve Sörloth yine şov yaptı!

Norveç ile Romanya, UEFA Uluslar Ligi maçında karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Norveç'te Haaland ve Sörloth yine şov yaptı!
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11 Ekim 2020 20:50
UEFA Uluslar Lig B'de Norveç ile Romanya, Ulleval Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 4-0 Norveç üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta Norveç'in golleri 13., 64. ve 74. dakikalarda genç yıldız Erling Haaland ve 39. dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'tan geldi.

Alexander Sörloth, Haaland'ın gollerinden birisinin de asistini yapan isim oldu. 

Norveç'te Galatasaraylı Omar Elabdellaoui maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika süre aldı. Bir diğer Sarı-Kırmızılı isim Martin Linnes ise 70. dakikada oyuna girdi.

Romanya'da Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim, 75. dakikada oyuna girdi. 

Avusturya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grupta; Norveç puanını 6'ya yükseltti. Romanya 3. maç sonunda 4 puanda kaldı.

 


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