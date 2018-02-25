2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar 30 kilometre toplu çıkış yarışında birinci olan Norveçli Marit Bjoergen, 8. altın madalyasını alarak Kış Olimpiyatları tarihin en fazla şampiyonluk yaşayan sporcusu rekoruna ortak oldu.Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son madalya mücadelesi, kayaklı koşu kadınlar 30 kilometre toplu çıkış finalinde yaşandı.Norveçli Marit Bjoergen, 1 saat 22 dakika 17.6 saniyelik süresiyle şampiyonluğa ulaştı. Kış Olimpiyatları'ndaki 8. altın madalyasına uzanan Bjoergen, vatandaşları Ole Einar Bjoerndalen ve Bjoern Daehlie'nin rekorunu egale etti.37 yaşındaki sporcu, Salt Lake City 2002'den bu yana katıldığı Kış Olimpiyatları'ndaki madalya sayısını 15'e (8 altın, 4 gümüş, 3 bronz) yükseltti. Bjoergen böylece kendisine ait Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu geliştirdi.Fin Krista Parmakoski, 1.24.07.1 ile gümüş, İsveçli Stina Nilsson ise 1.24.16.5 ile bronz madalya kazandı.