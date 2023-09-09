Norveçli atlet Ingebrigtsen, Brüksel'de dünya rekoru kırdı

Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede 4.43.13'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Elmas Lig'in Belçika ayağında piste çıkan Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede Faslı Hişam El Guerrouj'un 24 yıllık dünya rekorunu 1,5 saniye geliştirdi.
Yarışta Kenyalı Reynold Kipkorir Cheruiyot 4.48.14 ile ikinciliği, Avustralyalı Stewart Mcsweyn ise 4.48.77 ile üçüncülüğü elde etti.
Elmas Lig'in Belçika ayağında piste çıkan Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede Faslı Hişam El Guerrouj'un 24 yıllık dünya rekorunu 1,5 saniye geliştirdi.
Yarışta Kenyalı Reynold Kipkorir Cheruiyot 4.48.14 ile ikinciliği, Avustralyalı Stewart Mcsweyn ise 4.48.77 ile üçüncülüğü elde etti.