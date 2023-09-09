Norveçli atlet Ingebrigtsen, Brüksel'de dünya rekoru kırdı

Elmas Lig'in Belçika ayağında piste çıkan Jakob Ingebrigtsen, dünya rekoru kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Norveçli atlet Ingebrigtsen, Brüksel'de dünya rekoru kırdı
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09 Eylül 2023 01:28
Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede 4.43.13'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Elmas Lig'in Belçika ayağında piste çıkan Ingebrigtsen, erkekler 2 bin metrede Faslı Hişam El Guerrouj'un 24 yıllık dünya rekorunu 1,5 saniye geliştirdi.

Yarışta Kenyalı Reynold Kipkorir Cheruiyot 4.48.14 ile ikinciliği, Avustralyalı Stewart Mcsweyn ise 4.48.77 ile üçüncülüğü elde etti.

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