Norveç, Türkiye öncesi istediğini aldı

Norveç, Cebelitarık'ı 5-1 yendi ve A Milli Takımımızı geçerek 2. sıraya yerleşti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Norveç, Türkiye öncesi istediğini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2021 23:44
A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Norveç evinde grubun zayıf ekibi Cebelitarık'ı konuk etti. Ulleval Stadı'nda oynanan mücadeleyi Norveç 5-1'lik skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Thorstvedt, 27. 39 ve 90+2. dakikalarda Haaland ile 59. dakikada Sörloth kaydetti. Cebelitarık'ın tek sayısı ise 43. dakikada Styche'den geldi.

Norveç bu skorla birlikte puanını 13 yaptı ve A Milli Takımımızı geçerek 2. sıraya yükseldi. Cebelitarık ise 6 maçta yediği 24 golle puansız son sırada kaldı.

Norveç, 8 Ekim'de A Milli Takımımız ile kritik bir maça çıkacakken, Cebelitarık evinde Karadağ'ı konuk edecek.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.