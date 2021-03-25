Norveç - Türkiye maçına İspanyol hakem

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ile oynayacağı maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak

Haber; AA
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Norveç - Türkiye maçına İspanyol hakem
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25 Mart 2021 14:19
 A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacağı G Grubu ikinci maçını, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. 

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. 

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.



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