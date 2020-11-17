Norveç Takım Doktoru: 'Omar virüsü Türkiye'de kapmış'

Galatasaray'da üst üste çıkan koronavirüs pozitif test sonuçları endişe yarattı. Son olarak Arda Turan'ın da testinin pozitif çıktığını açıklamasıyla kulüpteki toplam sayı 5'e yükseldi.



Norveç Milli Takımı doktoru Asle Kjellsen, milli arada koronavirüse yakalandığı açıklanan Omar Elabdellaoui için yaptığı açıklamada, sağ bek oyuncusunun virüse Türkiye'de yakalandığını düşündüğünü belirtti.



"GALATASARAY'DA PATLAMA VAR"



Kjellsen açıklamasında; "Omar muhtemelen Türkiye'de virüse yakalandı. Şu anda Galatasaray'da bir vaka patlaması yaşanıyor. Türkiye muhtemelen Omar'ın virüsü kaptığı yer ve umarım başkalarına da geçirmedi." dedi.



Omar'ın son durumu hakkında konuşan milli takım doktoru; "Şu anda hafif semptomlar gösteriyor. Oslo'daki evinde izolasyonda kalıyor. Evinde izolasyonda kalmak için gerekli izinleri daha önce aldı." dedi.



28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 8 Kasım'daki Sivasspor maçından önce testinde negatif sonuç almıştı. Oyuncunun test sonucu 12 Kasım günü pozitif verdi.



