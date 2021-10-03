Norveç Milli Takımı'nda bir sakatlık daha

8 Ekim'de A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç Milli Takımı'nda Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ardından Joshua King de takımı Watford'da sakatlandı.

, Fotoğraf; EPA
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Norveç Milli Takımı'nda bir sakatlık daha
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03 Ekim 2021 12:16
Joshua Christian Kojo King
Joshua Christian Kojo King
Watford
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç'te sakatlık sorunları büyüyor. Alexander Sörloth'tan faydalanamayacak Norveç'te Erling Haaland'ın da oynaması zor gözükürken şimdi ise bir başka forvet Joshua King sakatlandı.

Premier Lig'de Watford formasıyla Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı. King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak.

Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor.

NORVEÇ'İN HAALAND UMUDU

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyeceğini açıklasa da Norveç tarafında girişimler sürüyor.

Norveç Milli Takımı, Haaland'ı Türkiye maçında kullanmak adına Dortmund ile görüşmeler yaptı.

Haaland ve Joshua King'in kadrodan çıkarılması durumunda ise Veton Berisha ve Kristian Thorstvedt, takımdaki mevcut hücum oyuncuları olarak göze çarpıyor


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