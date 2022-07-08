Norveç Kuzey İrlanda'yı farklı geçti

2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Norveç, Kuzey İrlanda'yla karşı karşıya geldi.



St. Mary's Stadium'da oynanan karşılaşmayı Norveç 4-1 kazanarak üç puanı aldı.



İlk yarıya hızlı başlayan Norveç ilk yarıyı 10. dakikada Blakstad, 13. dakikada Leonhardsen-Maanum ve 31. dakikada Hansen'in golleriyle 3-0 önde tamamladı.



49. daikada Nelson ile farkı ikiye indiren Kuzey İrlanda'ya son darbeyi ise 54. dakikada Reiten kaydetti.



Bu sonuçla Norveç turnuvaya galibiyetle başlarken Kuzey İrlanda ise ilk maçından buruk ayrıldı.





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