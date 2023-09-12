Norveç kendi evinde rahat kazandı

EURO 2024 elemeri A grubu maçında Norveç evinde ağırladığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Erling Haaland ve 33. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 90+2'de Budu Zivzivadze kaydetti
Norveç bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Gürcistan 4 puanda kaldı.
Norveç bir sonraki maçında deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşılaşırken Gürcistan haftayı bay geçecek.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Erling Haaland ve 33. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 90+2'de Budu Zivzivadze kaydetti
Norveç bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Gürcistan 4 puanda kaldı.
Norveç bir sonraki maçında deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşılaşırken Gürcistan haftayı bay geçecek.