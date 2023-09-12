Norveç kendi evinde rahat kazandı

EURO 2024 elemelerinde Norveç sahasında ağırladığı Gürcistan'ı mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Norveç kendi evinde rahat kazandı
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12 Eylül 2023 23:38
EURO 2024 elemeri A grubu maçında Norveç evinde ağırladığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Erling Haaland ve 33. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 90+2'de Budu Zivzivadze kaydetti

Norveç bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Gürcistan 4 puanda kaldı.

Norveç bir sonraki maçında deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşılaşırken Gürcistan haftayı bay geçecek.

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