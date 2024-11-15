Norveç, deplasmanda rahat galip

UEFA Uluslar Ligi Lig B 3. Grup maçında Norveç, deplasmanda Slovenya'yı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Norveç, deplasmanda rahat galip
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15 Kasım 2024 00:44
UEFA Uluslar Ligi Lig B 3. Grup maçında Norveç, deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Norveç 4-1 kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 59'da Antonio Nusa, 45'te Erling Haaland ile 82'de Jens Hauge kaydetti. Slovenya'nın tek golünü 21'de penaltıdan Benjamin Sesko attı.

Norveç, bu sonucun ardından puanını 10 yaptı. Slovenya, 7 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Norveç, Kazakistan'ı konuk edecek. Slovenya, Avusturya deplasmanına gidecek.
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