Norveç, deplasmanda rahat galip

UEFA Uluslar Ligi Lig B 3. Grup maçında Norveç, deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Norveç 4-1 kazandı.



Norveç'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 59'da A ntonio Nusa, 45'te Erling Haaland ile 82'de Jens Hauge kaydetti. Slovenya'nın tek golünü 21'de penaltıdan Benjamin Sesko attı.



Norveç, bu sonucun ardından puanını 10 yaptı. Slovenya, 7 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki maçında Norveç, Kazakistan'ı konuk edecek. Slovenya, Avusturya deplasmanına gidecek.