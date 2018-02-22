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Norveç 35 madalya ile liderliğini korudu

Oyunlarda 13 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya toplayan Norveç, zirvedeki yerini korudu.

Kaynak: AA
Norveç 35 madalya ile liderliğini korudu
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22 Şubat 2018 17:00
23. Kış Olimpiyatları'nın 13. günü sonunda 13 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosundaki liderliğini sürdürdü.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 35'e yükseltti.

Almanya 13 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 9 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

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