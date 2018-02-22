23. Kış Olimpiyatları'nın 13. günü sonunda 13 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosundaki liderliğini sürdürdü.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 35'e yükseltti.
Almanya 13 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 9 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, madalya sayısını 35'e yükseltti.
Almanya 13 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalyayla ikinci, Kanada ise 9 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın