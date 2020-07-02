Normal fiyatı 32 TL olan platform oyunu, kısa süreliğine ücretsiz oldu

Burada bulunan bağlantıya tıklayın ve Blood Harvest 3'ün kampanya sayfasına erişin.

Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Login" butonuna tıklayın.

Indiegala hesabınız varsa bu hesaba giriş yapın. Daha önce oluşturmadıysanız kendinize yeni bir Indiegala hesabı oluşturun.

Kampanya sayfasına yeniden erişin.

Sayfanın alt kısmındaki "Add to your library" butonuna tıklayın ve birkaç saniye bekleyin. "Already owned. Go to library" yazısını görünce bu butona tıklayın.

Yönlendirildiğiniz sayfada "Showcase Library" isimli bir menünün olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın.

İlgili menüde Blood Harvest 3'ün olduğunu göreceksiniz. Oyunun hemen sağ tarafında bulunan logoya tıklayın ve oyunu indirin.

Zaman zaman düzenlediği ücretsiz oyun kampanyaları ile oyunseverlerin gönüllerinde taht kurmayı başaran Indiegala isimli oyun platformu, yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında Steam'de 32 TL karşılığında satın alınabilen Blood Harvest 3, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Dileyen tüm oyuncular, an itibarıyla bu kampanyadan faydalanabiliyorlar.Blood Harvest 3, temelinde iki boyutlu bir platform oyunu. Ancak oyundaki pek çok detay üzerine yoğunlaşmış olan geliştiriciler, bu platform oyununu benzerlerine kıyasla çok daha gelişmiş bir hale getirmeyi başarmış durumdalar. Sürekli aynı oyunları oynamaktan sıkıldıysanız ve farklı türden bir yapım arayışı içindeyseniz, Indiegala'nın yaptığı kampanyayı değerlendirmek isteyebilirsiniz.Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Blood Harvest 3, temelinde iki boyutlu bir platform oyunu. Dört farklı karakterden bir tanesini seçerek oynayabildiğiniz oyunda, normal ya da uzman olmak üzere iki farklı zorluk seviyesi tercihinde bulunabiliyorsunuz. Oyun boyunca 40'tan fazla düşman türüne karşı koymaya çalışırken, 6 tane ultra zor düşman türü, pek çok oyuncuyu zorlayacak gibi görüyor.Oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda, telaşlanmanızı gerektirecek bir şey olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 2 GB RAM, NVIDIA GeForce GT 710 ekran kartı, 2.0 GHz ve üzeri hıza sahip herhangi bir işlemci ile 300 MB boş alan, bu oyunu rahatlıkla oynatabilecek. Peki bu oyuna ücretsiz olarak nasıl sahip olabilirsiniz?WebTekno