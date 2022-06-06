Nordin Amrabat, Hollanda'ya dönmek istiyor

Yunanistan ekibi AEK'te forma giyen Nordin Amrabat'ın bu yaz takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.



Faslı futbolcunun Yunan ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, bu yaz takımdan ayrılmak ve Hollanda'ya dönmek istediği belirtildi.



AEK'in de güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen 35 yaşındaki futbolcuyu bu yaz satmasının mümkün olduğu aktarıldı.



Futbol kariyerine Hollanda'ya başlayan ve uzun yıllar bu ülkede kalaan Amrabat, ülkemizde ise Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.





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