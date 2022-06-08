Nolito, Galatasaray'ın radarında

Celta Vigo ile sözleşmesi biten Nolito için Galatasaray'ın da devrede olduğu öne sürüldü.



İspanyol Estadio Deportivo'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu ile birçok takımın ilgilendiği ve bunlardan birinin de sarı-kırmızılı kulüp olduğu aktarıldı.



Nolito için Cadiz, Almeria ve Olympiakos'un da istekli olduğu vurgulandı ve transfer yarışına katılan son takımın Rayo Vallecano olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Vallecano temsilcileri ile bir araya gelen Nolito'nun, son kararını henüz vermediği ve gelen tüm teklifleri değerlendireceği kaydedildi.



Kariyerinde Barcelona, Manchester City, Sevilla gibi takımlarda forma giyen Nolito, geçtiğimiz sezon Celta Vigo'da 35 maçta 2 gol attı.





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