Noel: "Sam Presti, özelin de ötesinde biri"

Oklahoma City Thunder'ın en yeni üyesi Nerlens Noel, takımın genel menajeri Sam Presti'nin "özelin ötesinde" olduğunu söyledi.
Noel, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Organizasyona çok güveniyorum, çünkü her şeyin olabileceğinin en kalitelisine sahipler. Sam Presti özelin de ötesinde biri." "Bu, tüm hayatım boyunca istediğim bir şeydi. Yeteneklerimi tamamlayabilecek, yetenekli bir takım ve oyunumu sahada tereddüt etmeden oynayarak kendimi gösterebileceğim bir platform. Koç Billy (Donovan), kendisiyle konuşmaya başladığım günden beri bana en büyük özgüveni sağladı. Yalnızca çıkıp oyunumu oynamamı istiyor. Basketbolda kendiniz olmak dışında başka hiçbir şey yok. Gerçekten kabul edilmiş hissettim."
2013 Draftında 6. sıradan seçilmiş olan Noel, Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks maceralarından sonra, bu yaz OKC ile iki senelik bir kontrat imzalamıştı.