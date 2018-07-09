Noel: "Sam Presti, özelin de ötesinde biri"

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Oklahoma City Thunder'ın en yeni üyesi Nerlens Noel, takımın genel menajeri Sam Presti'nin "özelin ötesinde" olduğunu söyledi.Noel, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:2013 Draftında 6. sıradan seçilmiş olan Noel, Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks maceralarından sonra, bu yaz OKC ile iki senelik bir kontrat imzalamıştı.