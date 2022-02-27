Noel Le Graet: 'Rusya, Dünya Kupası'nda yer almamalı'

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rusya'nın Dünya Kupası'nda yer almaması konusunda açıklamalarda bulundu.



"Futbol dünyası, Rusya'nın bir sonraki Dünya Kupası'nda yer almamasını tartışıyor, bunun için ne dersiniz?" sorusuna cevap veren, Le Graet, "Bu şu an diğer federasyonlarla konuşmadığım bir şey. Ben, Rusya'nın Dünya Kupası'nda yer almaması için eğilimliyim, bu benim için bir içgüdü. Sporun insanları uzlaştırmak ve gerginlikleri hafifletmek için var olduğuna inanıyorum. Spor dünyası, özellikle de futbol dünyası tarafsız kalamaz. Rusya'nın Dünya Kupası'nda yer almamasına kesinlikle karşı çıkmam" ifadelerini kullandı.



Polonya'nın Rusya ile oynamayı reddetmesi ve Fransa'nın benzer bir durumda nasıl bir tavır sergileyeceği sorulan Fransız futbol insanı, "Çok basit bir durum ve uzun süre düşünmeye gerek yok. Biz asla Rusya'da olmazdık. Bu koşullarda Rusya'ya karşı nasıl futbol oynamayı düşünebilirdik?" dedi.





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