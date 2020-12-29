Noel anlamı nedir? Noel ne demektir? Noel ne zaman kutlanır?

Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil. Noel Hristiyanlık dininde çok önemli bir özelliğe sahiptir. Peygamberlerden Hz. İsa'nın doğuşunun günüdür ve bu gün geldiğinde Hristiyan aileler hem ibadetlerini yapar hem de aileler bir araya gelerek bu günü geçirir. Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık'ı resmi tatil olarak kabul ediyor. Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor. Noel'de çam ağacı süsleme adetinin 16'ncı yüzyılda Almanya'da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.25 Aralık'ı birçok kişi ailesiyle birlikte geçiriyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ve sebze oluyor. Dükkanlar ve mağazaların önemli bir bölümü kapalı oluyor. Örneğin İngiltere'de 25 Aralık'ta tren, metro, otobüs gibi hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor.İsa'nın doğumu Latin dilinde söyle anlatılır: "Festum nativitatis Domini nostri Jesu Christi"... Bu uzun anlatım değişik kiliselerde tekrarlanırken kısaltılarak "Dies Natalis Domini" (Jour de naissance du Seigneur) halini aldı. Bu kısa anlatım içindeki Natalis kelimesi de "derive" olup, İtalya'da "Natale", İspanya'da "Navidad", Portekiz'de "Natal" ve Fransa'da "Noel" haline geldi. Papa Gregoire le Grand taralından 597 yılında Saksonlara Hristiyan dinini öğretmek misyonu ile İngiltere'ye gönderilen St. Augustin, Hristiyan propagandası için "görkemli ayinler" düzenledi, 25 Aralık kutlamalarını da kısaca "Noel" günü olarak adlandırdı.