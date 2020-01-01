Noel, 58 milyon dolar "kaybettiren" Paul'a dava açtı!

New York Knicks pivotu Nerlens Noel'in, eski menajeri Rich Paul ve ajansı Klutch Sports'a 58 milyon dolarlık muhtemel kazanç kaybı nedeniyle dava açtığı bildirildi.



Noel, Paul'un 2020 ve 2021 ölü sezon dönemlerinde birkaç takımdan gelen telefonları açmadığını ve Dallas Mavericks'in 2017'de kendisine sunduğu dört yıllığı 70 milyon dolarlık anlaşmayı kaçırmasından sorumlu olan kişi olduğunu iddia etti.



Noel ayrıca Klutch ajansının serbest oyuncuyken kendisine öncelik vermediğini ve onu kadrosuna katmak isteyen takımlara yanıt vermediğini de iddia etti. Noel, geçtiğimiz sezon Knicks ile anlaştıktan sonra Paul ile yollarını ayırmıştı.



Kentucky Üniversitesi çıkışlı oyuncu, başarılı bir 2020-21 sezonunun ardından bu sezon Knicks ile 32 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, Noel'in yeni menajeri George Langberg tarafından gerçekleştirilmişti.



Paul, LeBron James, Anthony Davis, Trae Young, Draymond Green ve Ben Simmons dahil olmak üzere ligdeki en iyi oyunculardan bazılarını temsil eden, oldukça ünlü bir menajer olarak kabul ediliyor.



