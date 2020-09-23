Nöbetçi golcü Cyle Larin'den UEFA Avrupa Ligi sözü

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe akşam Vodafone Park'ta Portekiz ekibi Rio Ave'yle karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, forvet transferinin yetişmemesi sebebiyle kritik mücadeleye yine Cyle Larin liderliğinde çıkacak.



Kara Kartal'ın Süper Lig öncesinde yaptığı hazırlık karşılaşmalarında sergilediği hırslı futbolla yönetimin transfer planlamasını değiştiren ve takımda tutulmasına karar verilen Kanadalı oyuncu, PAOK ve Antalyaspor karşılaşmalarında gollerini atmıştı. Kupa 2'ye katılma yolundaki ilk engel öncesinde yapılan takım çalışmalarında hırslı futboluyla dikkat çeken Larin'in, dünkü idman öncesinde teknik ekiple bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.



GOL SÖZÜ VERDİ



Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'in, yarınki maçta kendisine güvendiğini belirttiği görüşmede, tecrübeli golcüye motivasyon yüklemesi yapıldığı belirtildi. Larin'in de yarınki maçta gollerine devam etme konusunda Beşiktaş teknik ekibine söz verdiği ifade edildi.



