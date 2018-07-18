Noah Vonleh, New York Knicks'e gitti

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New York Knicks serbest oyuncu Noah Vonleh ile anlaştı.Finansal şartları açıklanmayan anlaşma bir sezonluk ve ödenecek maaşı ise kısmen garantili.Vonleh, 22, Portland Trail Blazers ve Chicago Bulls arasında geçen sezon, maç başına 16 dakika ortalama 4,9 puan ve 5,8 ribaunt ortalamasıyla ayrıldı.2014 NBA taslağında 9 numaradan seçilem olan Vonleh, New York'un ilk beş kadrosunda bir rotasyon noktası için yarışacak ve çapraz ACL ameliyatının iyileşme sürecinde olan Kristaps Porzingis ile birlikte oynama şansına sahip olacak.