LA Clippers'ın, Joakim Noah ile sezonun geri kalanı için anlaştığı açıklandı.



2013-14 sezonunda Yılın Savunmacısı seçilmiş olan Noah'nın Clippers ile olan anlaşması, bir kaynağa göre gelecek sezonu da içeriyor (garantili olmayan anlaşma).



Clippers, koronavirüs pandemisi nedeniyle 11 Mart'ta NBA sezonunun askıya alınmasından iki gün önce, 9 Mart'ta, Noah ile 10 günlük bir sözleşme imzalamıştı.



2018-19 sezonunda Noah, Memphis Grizzlies için 42 maçta forma giymiş ve 7.1 sayı ile 5.7 ribaund ortalamaları kaydetmişti.



Clippers koçu Doc Rivers, pivot pozisyonunda Ivica Zubac'ı ilk beş başlatıyor, ancak pivotlara karşı Montrezl Harrell ve JaMychal Green'i de kullanıyor. 35 yaşındaki Noah, Clippers'a daha fazla kadro derinliği, 60 playoff maçı deneyimi ve gerektiğinde pivotlara karşı savunmaya yardımcı olmak için birkaç dakika sağlayabilecek.



