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Noah: "Rose'un sakatlandığı gün, 11 Eylül'deki gibi hissetmiştim"

Eski Chicago Bulls pivotu Joakim Noah, eski takım arkadaşı Derrick Rose'un 2012'de geçirdiği çapraz bağ sakatlığının, kendisine "11 Eylül" ile aynı duyguları yaşattığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls pivotu Joakim Noah, eski takım arkadaşı Derrick Rose'un 2012'de geçirdiği çapraz bağ sakatlığının, kendisine "11 Eylül" ile aynı duyguları yaşattığını söyledi.

Bulls'un yakın zamanda takımın "elçisi" olarak duyurduğu Noah, Derrick'i sahada böylesine korkunç bir şekilde sakatlığa kurban vermenin ne kadar büyük bir olay olduğundan bahsetti.

ESPN'den Zach Lowe ile konuşan Fransız oyuncu, şampiyonluk adayı olduğuna inandığı eski takımındaki yıldız oyuncunun geçirdiği bu sakatlığın ne kadar trajik olduğunu, şu şekilde hatırladı:

"Şampiyonluğu kazanacağımıza gerçekten inanmıştık. Bizim zamanımızdı. Derrick bize bu kadar umut veren biriydi. Sahaya her adım attığında, dünyanın en özel oyuncusuna sahiptik. Bu kadar umudu, tek kişi omuzlarında taşıyordu.

Derrick'in çapraz bağlarını kopardığını öğrendiğimde, tam o sırada ne yaptığımı, kiminle beraber olduğumu, her şeyi hatırlıyorum. O uçağın kuleye çarptığını gördüğüm anki duyguların aynısını yaşamıştım (11 Eylül 2001).

İnsanlar 'Böyle şey söylenir mi, kafayı yemiş' diyeceklerdir. Yemedim. Sadece nasıl hissettiğimi söylüyorum."

Rose, 2011 sezonunda kazandığı MVP ödülünden sonra kariyerinde birçok başarı için umut veren bir oyuncuya dönüşmüş olsa da, mevzubahis sakatlık sonrası eski formuna bir daha dönememişti.


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