Eski NBA oyuncusu Joakim Noah, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten nefret etmediğini iddia etti.



LeBron, eski Chicago Bulls pivotu Noah ile uzun zamandır kavgalıydı. En son NBA'de Memphis Grizzlies ile 2018-19 sezonunda forma giyen Noah, Doğu Konferansı playofflarında Cleveland Cavaliers ve Miami Heat'e karşı, James'le sık sık karşılaşmıştı.



Noah, James'den tam olarak "nefret etmediğini" iddia ediyor:



"LeBron'dan nefret etmiyorum. Ben sadece rekabetçiyim. Ve lanet olası adam bizi yıllarca şampiyonluk kazanmak için yenip durdu. Herkes sadece nefret ettiğimi düşünüyor, kimseden nefret etmiyorum. Hayatım güzel. Sadece kaybettiğimde öfkeleniyorum."



Noah ve Bulls, 2011 Doğu Konferansı Finalleri'nde (Derrick Rose'un MVP sezonu), 2013 playoff yarı finallerinde ve LeBron'un ikinci Cavs döneminde, 2015'te yine yarı finallerde kaybetmişti.



