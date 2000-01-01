Noah: "'Kariyerimi böyle bitirmek istemiyorum' demiştim"

LA Clippers veteranı Joakim Noah, aşil tendonu sakatlığının rehabilitasyonundan ve başlangıçta Clippers'a katılma fırsatını kaçırmasından bahsetti.



Muhabirlerle yapılan bir konferans görüşmesi sırasında Noah, Eylül 2019'da yaşadığı Aşil sakatlığı da dahil olmak üzere karşılaştığı olumsuzluklardan konuştu:



"Sezonun başlamasından hemen önce Eylül ayında onlarla çalışmam gerekiyordu. Hazırdım. Fırsat için gerçekten heyecanlanmıştım ve sonra, bildiğiniz gibi, aşil tendonum kopmuştu. Kendime, kariyerimi böyle bitirmek istemediğimi söylemiştim."



35 yaşında aşil sakatlığı geçirmesine rağmen, Noah, NBA kariyerinden vazgeçmedi. Ekipte yer bulmak için bir şans daha bulabileceğini ümit ederek, altı ayını rehabilite olarak geçirmişti:



"Ameliyattan bir gün sonra, kadroya girme umuduyla spor salonunda çalışıyordum. Çalışmaya devam etmezsem ve Clippers'tan bir telefon geldiğinde hazır olmazsam, hayatımın geri kalanında pişmanlık duyacağımı biliyordum. Bu yüzden çalışmaya devam ettim ve şu anda bu pozisyonda olduğum, Tanrı ve büyük oyuncular yanımda olduğu ve şampiyonluk kazanacak bir konumda olduğum için çok şanslı hissediyorum, bunu asla hafife almıyorum."



Noah, sıkı çalışması karşılığında Mart ayında Clippers'tan 10 günlük bir sözleşme almış ve kısa süre önce sezonun geri kalanı için imza atmıştı.



