Noah, Clippers'a şampiyonluk için yardım etme konusunda çok heyecanlı!

LA Clippers pivotu Joakim Noah, takımına bir şampiyonluk arayışında yardım etmek için oldukça heyecanlı durumda!



Deneyimli oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun eretlenmesinden günler önce, sezonun geri kalanında kadroda kalma umuduyla 10 günlük bir anlaşma imzalamıştı.



Clippers'la ilgili sezon boyunca süregelen bir soru vardı: Montrezl Harrell sakatlanırsa, pivot pozisyonunda kim oynayacak? LA ekibi, bu sorunun cevabını, Mart 2019'dan o döneme dek ilk kez parkeye adım atmak isteyen Noah ile vermişti.



Noah, sezona dönme konusundaki heyecanını şu şekilde dile getirdi:



"Haydi artık. Başlayalım! Herkes bu an için oynuyor. Bence şansı olmayan takımlar için durum farklı, ama şansı olan takımlar için bu fırsatlar kolay gelmiyor. Demek istediğim, lige güveniyoruz ve Adam Silver'ın oyuncuların sağlığını tehlikeye atacağını sanmıyorum. Spor dünyasının en iyi başkanı olduğunu defalarca gösteren biri. Bu yüzden oyuncular olarak güvende olduğumuzu düşünüyorum. Bunu Clippers dışında daha fazla yapmak isteyeceğim hiçbir takım yok."



Noah, bir NBA ekibine katılma çağrısını beklemeden önce, yaklaşık bir yıl ligin dışında kalmıştı. Mart ayında çağrılan Noah, Clippers formasını giymek için daha uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.



Ekibinin playofflarda derin bir şekilde ilerleme şansı bulunan Noah, hazır kalmnın ligde kalmanın anahtarı olduğunu da ekledi:



"Eğer çalışmasaydım ve Clippers'ın beni aradığı gün hazır olmasaydım, çok pişmanlık duyacağımı biliyordum. Ve beni sürekli çalışmaya iten şey, bu takımda yer bulma umuduydu. Parayla ilgili değildi. Bununla hiç alakası yoktu. Mesleğimi ortak bir amacı olan bir ekipte bitirmek önemliydi."



