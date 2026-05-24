Noa Lang'dan Galatasaray kararı!

Geçtiğimiz sezonunun ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a gelen Noa Lang, sezonun sona ermesiyle Napoli'ye geri dönmüştü. Sarı-kırmızılı ekip ise Lang'ın kiralık sözleşmesine koyulan 30 milyon Euro opsiyonu kullanmamıştı.
BEKLEME KARARI ALDI
Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'ye geri dönen Hollandalı oyuncu, bir süre daha sarı-kırmızılı kulübü bekleme kararı aldı.
ÖNCELİĞİ GALATASARAY
10+4 kuralı kesinleştiği için frene basan Galatasaray, Noa Lang'ın durumunu takip edecek. Yıldız oyuncuyla Beşiktaş da ilgileniyor. Noa Lang ise önceliğini yine sarı-kırmızılı kulübe verdi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 19 maça çıkan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu 2 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.
