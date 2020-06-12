Beşiktaş'ta yeniden başlayan idmanlarda performansıyla dikkat çeken isimlerden bir tanesi sezon başında takıma katılan Georges Kevin N'Koudou olmuştu.



Fransız futbolcu, performansıyla parmak ısırtırken büyük bir şok yaşadı ve 2 haftadır baldırındaki sakatlık nedeniyle takımla idmanlarda yer alamadı. Bir ara 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, yarın Vodafone Park'ta oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde formasından uzak kalacağı iddia edilmişti, ancak müjdeli haber perşembe günü geldi.



6 gole katkı yaptı



Yıldız oyuncunun, sakatlığını tamamen atlattığı açıklandı. Bu doğrultuda N'Koudou'nun, teknik ekibin görev vermesi halinde Akdeniz ekibi karşısında Siyah-Beyazlı formasına kavuşabileceği öğrenildi. Fransız futbolcu, bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 3 de gol pası vermişti.



