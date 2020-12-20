N'Koudou: 'Vida 10 tane tanese 1'ini atar'

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Erzurumspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Fransız kanat oyuncusu açıklamasında; "Gol atmak güzel, gol atmak güzel bir şey. Galibiyetle ilgili konuşmak lazım daha çok. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan ötürü çok mutluyum. Vida'nın golü çok güzeldi ama 10 kere denese ancak 1 kere atabilirdi. Ben gülmeyi, mutlu olmayı seviyorum. Başkalarını da mutlu etmeyi seviyorum. Hiç değişmeyeceğim, hep böyle kalacağım." dedi.



