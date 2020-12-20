N'Koudou: "Vida 10 tane tanese 1'ini atar"

Beşiktaşlı N'Koudou, bir gol attığı Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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N'Koudou: 'Vida 10 tane tanese 1'ini atar'
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20 Aralık 2020 21:11
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Erzurumspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fransız kanat oyuncusu açıklamasında; "Gol atmak güzel, gol atmak güzel bir şey. Galibiyetle ilgili konuşmak lazım daha çok. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan ötürü çok mutluyum. Vida'nın golü çok güzeldi ama 10 kere denese ancak 1 kere atabilirdi. Ben gülmeyi, mutlu olmayı seviyorum. Başkalarını da mutlu etmeyi seviyorum. Hiç değişmeyeceğim, hep böyle kalacağım." dedi.



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