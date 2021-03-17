NKoudou: "Takım arkadaşından çok kardeş gibiyiz"

Beşiktaşlı NKoudou Başakşehir maçı sonrası yayıncı kuruluşa görüşlerini aktardı.

, Fotoğraf; AA
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NKoudou: 'Takım arkadaşından çok kardeş gibiyiz'
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17 Mart 2021 00:03
Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 yendiği maçın ardından Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını belirten Fransız oyuncu, "Tüm takımı ve takım arkadaşlarımı kutluyorum, herkesin emeğine sağlık. Finali tüm camiaya armağan ediyoruz. Finalde olmak güzel, dinlenip pazar günü oynayacağımız lig maçını düşüneceğiz" dedi.

Fransızca konuşan oyuncuların etkisi var, birbirimizi daha iyi anlıyoruz, aynı dili konuşuyoruz ve anlaşmamız da takıma yansıyor. Ben çok güler yüzlü olmaya ve takım arkadaşlarımı iyi etkilemeye çalışıyorum. Biz takım arkadaşından çok kardeş gibiyiz, bu ortamı da kendimiz sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı için görüşleri sorulan genç oyuncu, "Fenerbahçe maçı büyük maç olacak. Maça taze çıkmak için dinlenme süremiz olacak, hafta sonuna kadar o maçı düşünecek çok zamanımız var" dedi.

Galibiyeti Mensah'a armağan eden N'Koudou, "Mensah büyükannesini kaybetti, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Tüm duygularımız onunla" diye konuştu.



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