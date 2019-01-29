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N'Koudou rest çekti; "Beşiktaş'ı istiyorum"

Kartal'ın sol kanat için listesinde ilk sırada yer alan Fransız yıldız N'Koudou, yönetime, Beşiktaş'ı istediğini söyledi

Kaynak: Takvim
N'Koudou rest çekti; 'Beşiktaş'ı istiyorum'
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29 Ocak 2019 08:33
Beşiktaş transferin bitimine 3 gün kala sol kanat için listesinde yer alan oyunculardan birini bitirmeye çalışıyor.

Georges-Kévin N'Koudou, Izquierdo, Knoplyanka ve Markovic isimleri üzerinde duran Siyah-Beyazlı yönetim bu futbolculardan birini kadrosuna katabilmek için görüşme üstüne görüşme yapıyor.

Tottenham'da oynayan Fransız yıldız N'Koudou kendi yöneticilerinden Beşiktaş'a gitmesi için izin istedi.

BURADA ŞANSIM AZ

N'Koudou'nun Tottenhamlı yöneticilere, "Kalırsam takıma girme şansım yok denecek kadar az. Bu nedenle en azından yarım sezonluğuna oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. Beşiktaş benim için ideal bir kulüp. Gereken kolaylığı bekliyorum" ricasında bulundu.

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