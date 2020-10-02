Nkoudou, Olympiakos için izin istedi!

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin Nkoudou, Olympiakos'tan gelen transfer teklifinin kabul edilmesini istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Nkoudou, Olympiakos için izin istedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2020 13:49
Bruma transferinde mutlu sona hazırlanan Olympiakos, Georges Kevin Nkoudou için de ilgisini sürdürüyor.

Yunanistan'dan to10.gr'ın haberine göre; Nkoudou'nun menajeri Meissa N'diaye Olympiakos ile anlaşmayı tamamladı. Olympiakos da Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini iletti.

25 yaşındaki Fransız oyuncuyu Beşiktaş'tan bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istediği ancak Nkoudou'nun da Beşiktaş'tan bu transfer için izin istediği bilgisi de verildi.

Beşiktaş'ın geçen yaz 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'dan bonservisinin yüzde 50'sini aldığı Nkoudou, geçen sezon 26 Süper Lig maçında 1 gol atıp 4 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için