Bruma transferinde mutlu sona hazırlanan Olympiakos, Georges Kevin Nkoudou için de ilgisini sürdürüyor.



Yunanistan'dan to10.gr'ın haberine göre; Nkoudou'nun menajeri Meissa N'diaye Olympiakos ile anlaşmayı tamamladı. Olympiakos da Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini iletti.



25 yaşındaki Fransız oyuncuyu Beşiktaş'tan bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istediği ancak Nkoudou'nun da Beşiktaş'tan bu transfer için izin istediği bilgisi de verildi.



Beşiktaş'ın geçen yaz 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'dan bonservisinin yüzde 50'sini aldığı Nkoudou, geçen sezon 26 Süper Lig maçında 1 gol atıp 4 asist yaptı.



