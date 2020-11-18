Nkoudou: "Göreve hazırım, formayı istiyorum"

Form ve sağlık olarak hazır duruma gelen Georges Kevin Nkoudou, Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçında görev istedi.

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Nkoudou: 'Göreve hazırım, formayı istiyorum'
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18 Kasım 2020 10:13
Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece PAOK karşılaşmasında forma giyebilen Kevin N'Koudou, Başakşehir mücadelesi öncesinde hazır duruma geldi.

Uzun süredir formasından uzakta bulunan Fransız kanat oyuncusunun, cumartesi günkü maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp görev istediği bildirildi.

Kadrodaki eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle Yalçın'ın da oyuncusuna cumartesi günü bu konuda olumlu karşılık vermesi bekleniyor.

 



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