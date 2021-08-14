Nkoudou, Batshuayi ile görüşmesini paylaştı

Sergen Yalçın'ın Batshuayi'nin gelişini açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarların heyecanı tavan yaparken siyah beyazlıların Fransız oyuncusu Nkoudou, yakın arkadaşı Michy Batshuayi ile ilgili sosyal medya paylaşımları yaptı.Yakın arkadaş olduğu bilinen ikiliden NKoudou, "Michy Batshuayi'yi arıyorum" diyerek ilk paylaşımını yaptı. Daha sonra ekran görüntüsü alarak Belçikalı golcüyü aradığını gösterdi. Batshuayi ise o sırada yine twitter üzerinden "NKoudou arıyor" diyerek mesajını paylaştı. Son olarak Nkoudou, "Menajer NKoudou" mesajını paylaşarak Batshuayi ile yaptığı görüntülü konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.Arka arkaya gelen paylaşımlara beğeni yağarken siyah beyazlı taraftarların heyecanı da adeta iki katına çıktı.Georges-Kevin N'Koudou ve Michy Batshuayi 2015-2016 sezonunda Marsilya forması altında birlikte forma giymişti.