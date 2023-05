Niyazi Akdaş: 'Tarihte örneği yok'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başkanı Niyazi Akdaş, haziran ayında seçimli genel kurula gideceklerini belirterek, "Eğer orada mali katkı verecek arkadaşlarımızı yönetime katarsak, o zaman ben devam ederim. Aksi takdirde devam etmem mümkün değil." dedi.



Niyazi Akdaş, tesislerde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik açıdan sıkıntı yaşadıkları bir sezonda takımı kümede tutmayı başardıklarını söyledi.



Sezon başında transfer yasağının bulunduğuna dikkati çeken Akdaş, "Sezonun ilk yarısında transfer yasağını kaldıramadığımız için ağırlıklı olarak genç oyuncularla oynadık. Maalesef ilk yarı sonunda 7 puana ulaşabildik. İlk devreyi 7 puanla tamamlayan bir takımın ligde kalmasının tarihte örneği yok. İkinci yarı 31 puan alarak toplam 38 puanla ligde kaldık." ifadelerini kullandı.



Kulübe destek verenlere teşekkür eden Akdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Transfer yasağını kaldırdıktan sonra herkes '30 oyuncu alındı' diyor. 7-8 oyuncuyu altyapıya aldık. Bizim A takıma aldığımız 23 oyuncu var. Bunlardan birisinin parasını da geldiği kulüp karşıladı, bizden herhangi bir ödeme olmadı. 17 oyuncuyu da başka takımlara verdik. Bir takımda 8 kiralık oyuncu varsa bunları bir aile şeklinde toplamak öyle kolay değil. Çünkü genelde kiralık oyuncular fazla katkı vermezler ama bizdeki arkadaşlarımız o kadar kulübü sahiplendiler ki mensubu olduğu kulüp gibi oynadılar. Burada Serkan (Aydın) Bey'e de çok teşekkür etmek lazım. Havayı o yarattı. Biz bir takım olduk."



"Daha fazla puan da alabilirdik." diyen Akdaş, "Sezonun ikinci yarısında kaybettiğimiz Altınordu ve Samsunspor maçlarına üzüldüm, farklı olabilirdi. Ama sonunda mutlu olmamız lazım. Çünkü ligde kaldık. Bazı arkadaşlarımız 'Hiç transfer yapma, para da harcama, aşağı inelim ondan sonra tekrar uğraşır çıkarız.' dediler. Ama aşağı düştüğünüz zaman o derya kuyusundan çıkmak mümkün değil. Çok zor, her bir alt lig üsttekinden daha zor." değerlendirmesinde bulundu.



"44 milyon lira borcumuz var"



Niyazi Akdaş, kulübü ekonomik açıdan devraldıkları döneme göre daha iyi noktaya getirdiklerini vurgulayarak, "Biz kulübü devraldığımızda avro 10 liraydı, 130 milyon lira borcumuz vardı. Şimdi banka ve vergi borcunu saymazsak, bunlar taksitle ödenecek rakamlar. Mevcut piyasa borcumuz dahil, oyunculara, hocalara borcumuz dahil, pirim borçlarımız dahil 44 milyon lira borcumuz var. O bakımdan ben kulübü devraldığımdan daha iyi duruma getirdiğime inanıyorum. Benim de bazı yönetici arkadaşların da alacağı var ama biz bunları tahsil etmek yerine ileride şirketleşirsek oradan hisse almayı tercih edeceğiz." diye konuştu.



"Seneye ne yaparız? Benim kulübe verdiğim para kadar seneye de para vermem mümkün değil." ifadelerini kullanan Akdaş, şunları kaydetti:



"Haziranda seçimli genel kurul yapacağız. Eğer orada mali katkı verecek arkadaşlarımızı yönetime katarsak, o zaman ben devam ederim. Aksi takdirde benim devam etmem mümkün değil. O yüzden çok sevdiğim Gençlerbirliği Kulübünün başkanlık görevinden ayrılmak durumunda kalabilirim. Biz üç sene için seçildik ama yönetim kurulundan uygun parayı tahsil edemedim. O bakımdan yeni bir yönetim kurulu, yeni bir anlayışla devam etmek istiyorum. Bunu sağlayabilirsek devam edeceğim. Aksi takdirde bazıları 'İstifa etsin, yeni yönetim gelsin.' diyor. Buyursunlar gelsinler, halledebiliyorlarsa halletsinler."



"Türk futbolu kalkınacaksa Anadolu'yla kalkınacak"



Akdaş, devam etmesi durumunda Gençlerbirliği'ni Spor Toto Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediğinin altını çizerek, "Gençlerbirliği'nin yeri Spor Toto 1. Lig değil. Hem Spor Toto Süper Lig hem de Spor Toto 1. Lig'de takımların çoğunluğu İstanbul ekipleri. İstanbul ligi olmaya başladı. Bunun Anadolu'ya yayılmasının doğru olduğuna inanıyorum. Türk futbolu kalkınacaksa Anadolu'yla kalkınacak." şeklinde görüş belirtti.



Altyapıya bu dönemde ağırlık verdiklerine değinen Akdaş, "16, 17, 19 yaş altı takımlarımız iyi netice alarak seneyi geçirdi. Önümüzdeki sene daha da iyi olacak. Çünkü altyapıyı kuvvetlendiriyoruz. Spor okullarımızda 1200'ün üzerinde öğrenci var. Çok iyi 13 ve 14 yaş altı takımlarımız var. Altyapıyı eski günlere döndürme çabası içerisindeyiz. Ayrıca kadın takımımız play-off'a kaldı. Kick boks takımımızdan 3 arkadaşımız dünya şampiyonu oldu. Seneyi iyi geçirdiğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.



"Sinan hocanın sözleşmesi 3 yıllık"



Akdaş, son 7 maçta görev yapan ve Gençlerbirliği'nin kümede kalmasında önemli pay sahibi olan teknik direktör Sinan Kaloğlu'ndan da övgüyle bahsetti.



Kaloğlu'nun bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmediğini söyleyen Akdaş, "Sinan hoca çok iyi bir teknik direktör. Çok başarılı oldu. Takımın bir aile olmasında çok büyük emeği var. Oyunculuktan geldiği ve yeni nesil hoca olduğu için oyuncuları çok iyi çalıştırdı, iyi idman yaptırdı. Ekibi çok iyi. Biz, hep beraber aile olduk. Ben de her maça gittim. Her gün tesise geldim, onların sorunlarını çözmeye çalıştım. Elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösterdiğime inanıyorum. Daha iyisini yapacak varsa buyursun gelsin. Sinan hoca ile 3 yıllık sözleşme imzaladım. Ben ayrılsam da o buranın hocası." şeklinde konuştu.



"Yabancı oyuncu transferlerinde biraz hata ettik"



Niyazi Akdaş, Eyüpspor'dan kiralık gelen ve performansıyla dikkati çeken Mete Kaan Demir'in bonservisini almak istediklerini ifade etti.



Transfer ettikleri bazı yabancı oyunculardan ise yeterli katkıyı alamadıklarını belirten Akdaş, şöyle konuştu:



"Yabancı oyuncu transferlerinde biraz hata ettik. Ama devre arasında sonuncu olan ve 7 puanı bulunan takıma kimse gelmek istemiyor. Santraforlarımız ve Torje hatalı transferlerdi ama bunun haricindekilerden genellikle memnunuz. Yabancılarla yaptığımız sözleşmeler Moha hariç 6 ay artı opsiyonlu bir sene. Yani bu sene sonunda hepsini gönderebilirim. Onların yerine yeni daha başarılı oyunular transfer etme çabası içinde olunacaktır. Ben olsam da olmasam da bu öyle olacak."



Taraftarların çoğunluğunun mutlu olduğuna inandığını dile getiren Akdaş, "Ama bazı taraftarların sosyal medyada yazdıkları insanı üzüyor. Hakaret boyutuna varan şeyler yazıyorlar. Onlar rahatsız ediyor, etmiyor desem yalan olur." diyerek sözlerini tamamladı.